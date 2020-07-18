Maks_Vorozh

Имею диплом бакалавриата по специальности "Бухгалтерский учет, аудит и анализ", а также диплом магистратуры по направлению "Корпоративные финансы".

С 2016-2018 год работал бухгалтером в транспортной компании, которая осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

С 2018 по н.в. занимаюсь ведением бухгалтерского учета в двух ИП, занимающиеся розничной торговлей, а также написанием студенческих работ.

Могу дать консультацию по выбору юридического лица и налогового режима. Оказываю бухгалтерские услуги.

Также для студентов готов выполнять разного рода работы по экономическим направлениям.