Maks_Vorozh

Максим Ворожцов Maks_VorozhMaks_Vorozh
31 годРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Имею диплом бакалавриата по специальности "Бухгалтерский учет, аудит и анализ", а также диплом магистратуры по направлению "Корпоративные финансы".
С 2016-2018 год работал бухгалтером в транспортной компании, которая осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
С 2018 по н.в. занимаюсь ведением бухгалтерского учета в двух ИП, занимающиеся розничной торговлей, а также написанием студенческих работ.
Могу дать консультацию по выбору юридического лица и налогового режима. Оказываю бухгалтерские услуги.
Также для студентов готов выполнять разного рода работы по экономическим направлениям.
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