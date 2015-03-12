Специалист по рекламе, верстальщик, дизайнер, фотограф

Резюме

Белкин Максим Андреевич

Личные данные 18 лет, не женат, детей нет

Контактная

информация тел.: 8-926-389-25-04

e-mail: [email protected]

адрес: г. Щелково.

Цель Устроиться на интересную работу с достойной оплатой на дому, в сфере рекламы и дизайна.

Образование 2002-2011 –МОУ СОШ №6;

2011-2015 ( обучаюсь в настоящее время) – Колледж автоматизации и информационных технологий №20, факультет рекламы.

Опыт работы

и полученные профессиональные навыки (практика) - 2014г.- Работа в полиграфическом рекламном агентстве 4look, практиковался в сфере дизайна полиграфической продукции.

Дополнительные

навыки и интересы - Занимаюсь спортом. Увлекаюсь фотографированием. Работаю с ПК, в таких программах как PhotoShop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Word, Excel, Frontpage, знаю языки HTML и CSS.

Личные качества - Коммуникабельный, творческий, легко обучаемый, ответственный, усидчивый, терпеливый.