Резюме
Белкин Максим Андреевич
Личные данные 18 лет, не женат, детей нет
Контактная
информация тел.: 8-926-389-25-04
e-mail: [email protected]
адрес: г. Щелково.
Цель Устроиться на интересную работу с достойной оплатой на дому, в сфере рекламы и дизайна.
Образование 2002-2011 –МОУ СОШ №6;
2011-2015 ( обучаюсь в настоящее время) – Колледж автоматизации и информационных технологий №20, факультет рекламы.
Опыт работы
и полученные профессиональные навыки (практика) - 2014г.- Работа в полиграфическом рекламном агентстве 4look, практиковался в сфере дизайна полиграфической продукции.
Дополнительные
навыки и интересы - Занимаюсь спортом. Увлекаюсь фотографированием. Работаю с ПК, в таких программах как PhotoShop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Word, Excel, Frontpage, знаю языки HTML и CSS.
Личные качества - Коммуникабельный, творческий, легко обучаемый, ответственный, усидчивый, терпеливый.