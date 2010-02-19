Maksik1000

Нужно подготовить сайт для архитектурно-строительной фирмы. Есть шаблон во флэше. Что нужно: Нужно выполнить админку с функцией добавления фото объектов по категориям, создание новых объектов, подпись текст и т.д. Возможность редактирования общей текстовой информации. Статистика посищений и прочая ...