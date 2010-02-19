Maksik1000

Максим Архитектор Maksik1000

 
39 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дом из клееного бруса

    Необходимо выполнить проект дома и бани из клееного бруса по всем стадиям ЭП, РП (архитектура, конструктив, инженерия). Дом 250-320 м2. Баня 60-80 м2. ОБЯЗАТЕЛЬНО: 1-выполнение в ArchiCad 2-опыт в проектировании подобных сооружений 3-знание норм и ...

    ArchiCAD
    Интерьеры и Экстерьеры8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Мини маркет

    Необходимо выполнить проект магазина. габариты 10х20 м. 2-3 этажа. предварительно из сендвич панелей. жду предложения по всем стадиям проектирования. Архитектура, конструктив, инженерия. цены, сроки, примеры работ на [email protected]

    Интерьеры и Экстерьеры9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фирменный стиль компании

    Необходимо разработать фирменный стиль архитектурно-строительной компании. Макеты для сайта, буклетов, визиток, рекламных вывесок. и д.р. Дилетантам прошу не беспокоить меня. Без портфолио даже не буду рассматривать.

    Фирменный стиль27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дома из профилированного (клеенного) бруса

    Требуются специалисты по проектированию стадий ЭП, РП, РД коттеджей из профилированного бруса. Опыт и креативность приветствуется. Адекватные сроки и цены на проектирование. Высылаете свои работы исключительно по теме на [email protected] На каждый объект необходимы 3Д виды ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта по шаблону

    Нужно подготовить сайт для архитектурно-дизайнерской студии по шаблону. Что нужно: Выполнить админку с функцией добавления фото объектов по категориям, создание новых объектов Возможность редактирования общей текстовой информации. Статистика посищений и прочая мелоч. Адаптировать новое название (цвет, шрифт, и т.д.) Жду цены, ...

    HTMLFlash
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Деревянные коттеджи

    Требуется специалист по проектированию деревянных домов. (клеенный брус, оцилиндрованное, рубленное бревно) Архитектурное проектирование стадии ЭП, П, РП. Нужно выполнять побревенку, развертки стен и все что нужно для выполнения строительных работ. Нужна цена, портфолио. Все предложения в ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Визуализация зимнего сада

    Нужно выполнить визуализацию зимнего сада 5 видов экстерьера и 3-4 интерьера. зимний сад является пристройкой. есть 3д модель и фото объекта. материал предоставлю кондидатам после обсуждения деталей. ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ

    3D-графика30 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта по имеющемуся флеш шаблону

    Нужно подготовить сайт для архитектурно-строительной фирмы. Есть шаблон во флэше. Что нужно: Нужно выполнить админку с функцией добавления фото объектов по категориям, создание новых объектов, подпись текст и т.д. Возможность редактирования общей текстовой информации. Статистика посищений и прочая ...

    HTMLFlash
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта на основе шаблона

    Нужно выполнить сайт для архитектурно строительной фирмы. Есть шаблон флеш сайта. Нужно сделать все в html Нужна хорошая админка. возможно работа на удалении, если есть возможность общения по скайпу. предложения на [email protected]

    HTML
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад