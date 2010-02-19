Maksik1000

Необходимо выполнить проект дома и бани из клееного бруса по всем стадиям ЭП, РП (архитектура, конструктив, инженерия). Дом 250-320 м2. Баня 60-80 м2. ОБЯЗАТЕЛЬНО: 1-выполнение в ArchiCad 2-опыт в проектировании подобных сооружений 3-знание норм и ...
- Интерьеры и Экстерьеры8 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо выполнить проект магазина. габариты 10х20 м. 2-3 этажа. предварительно из сендвич панелей. жду предложения по всем стадиям проектирования. Архитектура, конструктив, инженерия. цены, сроки, примеры работ на [email protected]Интерьеры и Экстерьеры9 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать фирменный стиль архитектурно-строительной компании. Макеты для сайта, буклетов, визиток, рекламных вывесок. и д.р. Дилетантам прошу не беспокоить меня. Без портфолио даже не буду рассматривать.Фирменный стиль27 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются специалисты по проектированию стадий ЭП, РП, РД коттеджей из профилированного бруса. Опыт и креативность приветствуется. Адекватные сроки и цены на проектирование. Высылаете свои работы исключительно по теме на [email protected] На каждый объект необходимы 3Д виды ...3D-графика11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно подготовить сайт для архитектурно-дизайнерской студии по шаблону. Что нужно: Выполнить админку с функцией добавления фото объектов по категориям, создание новых объектов Возможность редактирования общей текстовой информации. Статистика посищений и прочая мелоч. Адаптировать новое название (цвет, шрифт, и т.д.) Жду цены, ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется специалист по проектированию деревянных домов. (клеенный брус, оцилиндрованное, рубленное бревно) Архитектурное проектирование стадии ЭП, П, РП. Нужно выполнять побревенку, развертки стен и все что нужно для выполнения строительных работ. Нужна цена, портфолио. Все предложения в ...3D-графика11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно выполнить визуализацию зимнего сада 5 видов экстерьера и 3-4 интерьера. зимний сад является пристройкой. есть 3д модель и фото объекта. материал предоставлю кондидатам после обсуждения деталей. ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ ЦЕНУ3D-графика30 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно выполнить сметный расчет строительства коттеджа площадь 300 м2Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно подготовить сайт для архитектурно-строительной фирмы. Есть шаблон во флэше. Что нужно: Нужно выполнить админку с функцией добавления фото объектов по категориям, создание новых объектов, подпись текст и т.д. Возможность редактирования общей текстовой информации. Статистика посищений и прочая ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно выполнить сайт для архитектурно строительной фирмы. Есть шаблон флеш сайта. Нужно сделать все в html Нужна хорошая админка. возможно работа на удалении, если есть возможность общения по скайпу. предложения на [email protected]Веб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад