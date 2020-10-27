Верстаю дизайны по макетам.

Добрый день!

Меня зовут Максим,мне 24 года,работаю в сфере программирования 2 года. Верстаю дизайны по макетам с использованием языков HTML, CSS, JavaScript. Постоянно повышаю свою квалификацию,обучаюсь. Проходил обучение в школе web-разработки ВебКадеми,учебном центре "Статус" и других.

Имею навыки в web-разработке: HTML5, CSS3, JS, jQuery,Photoshop, Figma,Bootstrap,Pixel Perfect,LESS + кроссбраузерность (мобильная верстка).

Качество и оперативность гарантирую!

Для работы потребуются:

- Макет PSD/Figma.

- Ресурсы - Иконки, картинки, шрифты.