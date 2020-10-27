Максим MaksimMelihovMaksimMelihov
27 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстаю дизайны по макетам.
Добрый день!
Меня зовут Максим,мне 24 года,работаю в сфере программирования 2 года. Верстаю дизайны по макетам с использованием языков HTML, CSS, JavaScript. Постоянно повышаю свою квалификацию,обучаюсь. Проходил обучение в школе web-разработки ВебКадеми,учебном центре "Статус" и других.
Имею навыки в web-разработке: HTML5, CSS3, JS, jQuery,Photoshop, Figma,Bootstrap,Pixel Perfect,LESS + кроссбраузерность (мобильная верстка).
Качество и оперативность гарантирую!
Для работы потребуются:
- Макет PSD/Figma.
- Ресурсы - Иконки, картинки, шрифты.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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