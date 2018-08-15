MaksimMorozov

Качественная настройка и подбор слов.

Здравствуйте.

Меня зовут, Максим. Я частный специалист по настройке контекстной рекламы (Яндекс директ, ). В основном работаю с бизнесом, где уже ранее настраивалась контекстная реклама и продвижение в социальных сетях, но в данный момент, РК необходимо улучшить, провести аудит, создать заново для того, что бы достичь максимального результата.

Я анализирую рекламные кампании и вижу, где были допущены ошибки, в 90% случаев получается снизить стоимость клика в 2-7 раз за счет эффективных инструментов, о которых не знают многие специалисты.

Если вы ранее еще не подключали контекстную рекламу, то советую обратиться именно ко мне, большой опыт работы и более 100 проектов на различные темы было успешно реализовано.

Все это решит 2 очень важных момента:

1. Вы не разочаруетесь в контекстной рекламе! Многие, после неудачной настройки РК говорят "это не работает" и к моему сожалению, опускают руки и теряют большое количество клиентов каждый день.

2. Вы с первого дня станете экономить большое количество средств из рекламного бюджета. Даже в высококонкурентных нишах и в больших городах удается получить стоимость клика по 15 руб, там где конкуренты платят по 200-300 руб. за клик. В масштабных рекламных кампаниях, это приводит к экономии сотен тысяч рублей в год.

Я постоянно развиваюсь в своих направлениях.

Во всех своих рекламных кампаниях использую следующие инструменты:

- Ретаргетинг

- Работа с Яндекс метрикой и google Analytics

- Работа с UTM метками для отслеживания эффективности отдельных объявлений

- Настройка целей в яндекс метрике для детальной отчетности и выявления точной стоимости заявки

- Построю декомпозицию и воронку продаж для вашего бизнеса

- Работа с РСЯ и КМС, повышение эффективности за счет отключения не релевантных площадок

- Вовремя отключаю не работающие объявления, за счет чего экономлю бюджет клиента

- Полная проработка семантического ядра и углубление в вашу сферу деятельности

- Качественна минусовка

- Анализ конкурентного рынка

- Прорабатываю заголовки и текст, всегда добиваюсь высокого CTR от 10 до 40%

- Предоставляю полную отчетность по проделанной работе

Если вам понравилось мое резюме и вы хотите настройку действительно качественной рекламы с первых этапов ее создания, то пишите мне, и мы обсудим с вами условия сотрудничества.