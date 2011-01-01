MaksimPinchuk

Переводы с/на АНГЛИЙСКИЙ, ЯПОНСКИЙ.

Email: [email protected]

Выполняю переводы с/на английский, японский.

Профессиональный опыт

09.2011 по 10.2011(практика)

Японский информационный центр Дальневосточной государственной научной библиотеки

Референт-переводчик (английский язык, японский язык)

В процессе прохождения практики занимался письменным переводом литературы, документации, периодических изданий на японском и английском языках.

01.2011 по 02.2011 (практика) ИП«Ладэ» г.Хабаровск

Переводчик (японский язык)

В процессе прохождения практики выполнял технический перевод (перевод инструкций по установке и эксплуатации кондиционеров промышленного типа, сплит-систем, паспортов технических изделий) работа на встречах и переговорах.

Образование:

Высшее

2007-2012 Дальневосточный Государственный Гуманитарный Университет, г. Хабаровск. Специальность – перевод и переводоведение

Квалификация – лингвист-переводчик.

Иностранные языки:

Английский Свободный

Японский Свободный

Личные качества:

Владение русским литературным языком на высоком уровне, грамотность, чувство стиля.

Активная жизненная позиция, целеустремлённость, организаторские способности, ответственность, широкий кругозор, оптимизм, креативность, инициативность, быстрая обучаемость, желание развиваться.

Дополнительно:

Владение ПК: MS Windows (95, 98, ХP), MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, Internet Explorer, ABBYY Fine Reader, Adobe Photoshop, Corel Draw.

Электронные словари: Yarxi 7.0, Jardic.