MaksimPinchuk

Максим Пинчук MaksimPinchukMaksimPinchuk
Email: [email protected]
Выполняю переводы с/на английский, японский.
Профессиональный опыт
09.2011 по 10.2011(практика)
Японский информационный центр Дальневосточной государственной научной библиотеки
Референт-переводчик (английский язык, японский язык)
В процессе прохождения практики занимался письменным переводом литературы, документации, периодических изданий на японском и английском языках.
01.2011 по 02.2011 (практика) ИП«Ладэ» г.Хабаровск
Переводчик (японский язык)
В процессе прохождения практики выполнял технический перевод (перевод инструкций по установке и эксплуатации кондиционеров промышленного типа, сплит-систем, паспортов технических изделий) работа на встречах и переговорах.
Образование:
Высшее
2007-2012 Дальневосточный Государственный Гуманитарный Университет, г. Хабаровск. Специальность – перевод и переводоведение
Квалификация – лингвист-переводчик.
Иностранные языки:
Английский Свободный
Японский Свободный
Личные качества:
Владение русским литературным языком на высоком уровне, грамотность, чувство стиля.
Активная жизненная позиция, целеустремлённость, организаторские способности, ответственность, широкий кругозор, оптимизм, креативность, инициативность, быстрая обучаемость, желание развиваться.
Дополнительно:
Владение ПК: MS Windows (95, 98, ХP), MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, Internet Explorer, ABBYY Fine Reader, Adobe Photoshop, Corel Draw.
Электронные словари: Yarxi 7.0, Jardic.