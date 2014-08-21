Работой с графикой занимаюсь уже продолжительное время. И готов для участия в новых проектах.

Немного расскажу о себе:

В 1999 закончил Орловское Художественное училище по специальности "Дизайн". В июне 2005

года закончил обучение в Орловском государственном университете по специальности "Художник график"

Опыт в коммерческих игровых проектах более 7х лет (freelance), также имею опыт полной занетости в должности ведущего художника.

Профессиональное владение пакетами растровой и векторной графики, отличный рисунок от руки, дигитайзер. Сотрудничал с несколькими

крупными командами: “Biart”,"MediaHouse", ДГ"Столица", "Sky Media". Много работал с компанией "MediaHouse" (Москва), трудился во многих

направлениях от концепт арта до дизайна интерфейсов.

Рассчитываю на плодотворное сотрудничество.

С уважением,

Максим Соколов