Работой с графикой занимаюсь уже продолжительное время. И готов для участия в новых проектах.
Немного расскажу о себе:
В 1999 закончил Орловское Художественное училище по специальности "Дизайн". В июне 2005
года закончил обучение в Орловском государственном университете по специальности "Художник график"
Опыт в коммерческих игровых проектах более 7х лет (freelance), также имею опыт полной занетости в должности ведущего художника.
Профессиональное владение пакетами растровой и векторной графики, отличный рисунок от руки, дигитайзер. Сотрудничал с несколькими
крупными командами: “Biart”,"MediaHouse", ДГ"Столица", "Sky Media". Много работал с компанией "MediaHouse" (Москва), трудился во многих
направлениях от концепт арта до дизайна интерфейсов.
Рассчитываю на плодотворное сотрудничество.
С уважением,
Максим Соколов
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