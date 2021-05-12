MaksimTrushin

UX/UI Дизайнер

Портфолио на Behance: https://www.behance.net/maxwinst64

Создание лэндингов, сайтов интернет-магазинов, интерфейса для приложений и других ресурсов с помощью инструментов: Figma и Tilda; работа по ТЗ заказчиков- проведение предпроектных исследований и формирование CJM; тестирование кликабельных прототипов на целевой аудитории; работа в графических редакторах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign

Профессиональные качества: выполнение заданий точно в срок; быстрое освоение новых знаний и навыков; конкурентный анализ рынка и потребностей целевой аудитории; развитое дизайн-мышление и креативный подход к решению задач