Maksim_Osintsev

Работаю профессионально.

Добрый день!

Меня зовут Максим Осинцев. Я пишу статьи и тексты на различные темы.

Для фрилансера самое главное - это его имя, его "бренд", его репутация. Уверен, вы согласитесь со мной, что почти в любом деле или бизнесе очень важно, чтобы клиент, который покупает твою услугу или товар, остался максимально доволен и пришёл бы впоследствии за той же услугой или товаром повторно, а ещё лучше стал постоянным клиентом.

Именно поэтому, на первом месте для меня стоит профессионализм и качество выполняемой мною работы. Моя цель: предоставить клиенту максимальную выгоду и пользу от статьи или текста, которые он заказывает.

Абсолютно к каждому клиенту и заказчику, я использую индивидуальный подход. Это позволяет мне понять, что именно хочет получить заказчик и наиболее эффективно выполнить заказ.

Готов рассмотреть возможность сотрудничества на постоянной основе.

С уважением, Осинцев Максим.