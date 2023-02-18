Maksim_Yuris

Manual QA Engineer

Я высокомотивированный инженер по обеспечению качества программного обеспечения с опытом тестирования веб-приложений и мобильных приложений. Среди моих софт скилов - хорошие коммуникативные и межличностные, аналитические навыки, среди хард скилов - создание тестовой документации, создание и выполнение тестовых случаев, сообщение об ошибках, тесно сотрудничество с разработчиками и руководителями проектов. Я ответственный, коммуникабельный человек, умею работать в одиночку и в команде.