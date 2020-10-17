Html-Верстальщик

Верстаю адаптивные и кроссбраузерные сайты(лендинги и сайты визитки) по вашему индивидуальному дизайну.

В своих проектах использую: Семантическую вёрстку HTML5, CSS3 с использованием SASS, JavaScript, JQuery, Методологию - БЕМ, FlexBox, CssGrid, Bootstrap 4.

Работаю в графических редакторах: Adobe Photoshop, Adobe XD, Avocode, Figma, Zeplin.

Преимущества работы со мной.

- Всегда на связи: Вы всегда можете связаться со мной и задать вопрос по проекту или внести правки.

- Поэтапное представление работы: Показываю каждый выполненный блок работы, а не показываю работу в последний момент перед крайним сроком.

- Обучение: Показываю и объясняю как пользоваться сайтом и его элементами.

- Финальные правки: Когда проект уже готов, вы можете бесплатно поменять любой элемент уже готовой работы.

- Выполняю проекты точно в срок.

- Гарантия: В течении 14 дней после окончания работы над проектом я бесплатно и оперативно исправлю свои ошибки которые могли быть допущены во время работы или замечены после сдачи проекта.

Хотите работать с ответственным специалистом и получить гарантию на ваш проект? Просто напишите мне!