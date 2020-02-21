MaksimkaSimka

Здравствуйте! Сделаю грамотную и качественную транскрибацию (расшифровку) любых аудио/видеозаписей в текстовый формат. -------------------------------

Здравствуйте! Сделаю грамотную и качественную транскрибацию (расшифровку) любых аудио/видеозаписей в текстовый формат.

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Перевожу в текст аудио/видеозаписи:

- монтажных листов,

- лекций,

- интервью,

- вебинаров,

- аудиокниг,

- фокус групп,

- подкастов,

- youtube роликов

- диссертаций,

- судебных заседаний,

- и многого другого...

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Делаю расшифровку с разных носителей, аудиозаписей, видеозаписей.

Основной упор на качество текста.

- Русский язык.

- Английский язык (Британский, Американский).

- Аккуратность, грамотность, скорость.

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По всем вопросам пишите мне сразу в WhatsApp, Telegram (тел. в объявлении) - так я смогу быстрее отвечать на вопросы.!!

Примеры работ могу выслать по просьбе.

Данное объявление актуально!

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