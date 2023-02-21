Maksimusjkee

Максим Майоров MaksimusjkeeMaksimusjkee
30 летБеларусь/Костюковичи
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
3d artist
Занимаюсь 3d графикой уже почти 1,5 года, за это время делал на заказ как персонажей для игры так и интерьерные визуализации и пропсы для игр. Про себя могу сказать что я человек ответственный и внимательный к деталям не люблю когда работа сделана на половину поэтому всегда всё довожу до конца. Работаю в программах Zbrush, 3ds Max, Maya, Keyshot, Rizom UV, marmoset.
Я против войны в Украине!