Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ и Гугл Адвордс.

Сделаю качественную кампанию в Директ и Adwords, доведу до результата!

Делаю деление рекламных кампаний на горячие, теплые и холодные. Внутри этих видов делаю деление на высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные.

Немного о себе:

Закончил 3 месячные курсы (интенсив) по настройке контекстной рекламы у человека, который именно на практике настроил ни одну сотню рекламных кампаний.

За плечами сам уже имею ряд настроеных и запущенных рекламных кампаний.

Какие ниши я уже настроил:

1) Ремонт телефонов, планшетов, мобильных телефонов (http://momentremont.ru)

2) Покупка гироскутеров (http://girojet.ru)

3) Продажа стекол и зеркал в ЦФО (http://aglass.su)

4) Продажа светодиодных светильников в РФ (промышленные, офисные, уличные и т.д.) - http://rusest.com

5) Продажа бытовых отопительных котлов в РФ (http://titan-kotel.ru)

6) Продажа промышленного теплового оборудования в РФ (воздухонагреватели, промышленные котлы) - http://titan-air.ru

7) Строительство котельных и блочно-модульных котельных в РФ - http://титан-котельная.рф

8) Прием черного и цветного металла

9) Утепление фасадов и услуги альпинистов - https://oka62.ru

и многое другое....

Проведу бесплатный аудит.

- Составление семантического ядра с анализом конкурентов (Spywords, Keycollector), тщательная минусовка

- Броско напишу заголовки, выделю ваше УТП и призыв к действию!

- Настрою и запущу рекламную кампанию по всем правилам Директа, Adwords и маркетинга (группировка ключей, поиск, РСЯ и КМС отдельно, UTM метки, расширения, кроссминусовка, ремаркетинг, ретаргетинг)

- Настрою аналитику и регистрацию конверсий

- Запущу кампанию, корректирую по результатам. Ведение 14 дней! Провожу А/Б тестирование объявлений до максимального CTR, дополняю ключевые и минус слова.

- Всегда на связи, по скайпу и мобильному.

Стоимость кампаний до 1000 ключей Директ - от 3500 рублей, Адвордс от 3500 рублей, 3-4 дня

Настроен на долгосрочное сотрудничество

Всегда на связи по любому из удобных для вас каналов коммуникации.

skype: makconpr

телеграм: @max_proshkin

Viber, whatsupp: 89066494565

профиль на ВК: https://vk.com/makconpr