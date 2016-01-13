Необходимосделать одностраничный сайт, настроить рекламу и настроить квиз тест. Тематика:Наливной пол, стяжка и полусухая стяжка пола в Москве и Московской области. Нуженчеловек, который уже создавал подобные проекты, чтобы был немного погружен в тему. Приоритетбудет отдаваться человеку с кейсами по ...
Сделаю качественную кампанию в Директ и Adwords, доведу до результата!
Делаю деление рекламных кампаний на горячие, теплые и холодные. Внутри этих видов делаю деление на высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные.
Немного о себе:
Закончил 3 месячные курсы (интенсив) по настройке контекстной рекламы у человека, который именно на практике настроил ни одну сотню рекламных кампаний.
За плечами сам уже имею ряд настроеных и запущенных рекламных кампаний.
Какие ниши я уже настроил:
1) Ремонт телефонов, планшетов, мобильных телефонов (http://momentremont.ru)
2) Покупка гироскутеров (http://girojet.ru)
3) Продажа стекол и зеркал в ЦФО (http://aglass.su)
4) Продажа светодиодных светильников в РФ (промышленные, офисные, уличные и т.д.) - http://rusest.com
5) Продажа бытовых отопительных котлов в РФ (http://titan-kotel.ru)
6) Продажа промышленного теплового оборудования в РФ (воздухонагреватели, промышленные котлы) - http://titan-air.ru
7) Строительство котельных и блочно-модульных котельных в РФ - http://титан-котельная.рф
8) Прием черного и цветного металла
9) Утепление фасадов и услуги альпинистов - https://oka62.ru
и многое другое....
Проведу бесплатный аудит.
- Составление семантического ядра с анализом конкурентов (Spywords, Keycollector), тщательная минусовка
- Броско напишу заголовки, выделю ваше УТП и призыв к действию!
- Настрою и запущу рекламную кампанию по всем правилам Директа, Adwords и маркетинга (группировка ключей, поиск, РСЯ и КМС отдельно, UTM метки, расширения, кроссминусовка, ремаркетинг, ретаргетинг)
- Настрою аналитику и регистрацию конверсий
- Запущу кампанию, корректирую по результатам. Ведение 14 дней! Провожу А/Б тестирование объявлений до максимального CTR, дополняю ключевые и минус слова.
- Всегда на связи, по скайпу и мобильному.
Стоимость кампаний до 1000 ключей Директ - от 3500 рублей, Адвордс от 3500 рублей, 3-4 дня
Настроен на долгосрочное сотрудничество
Всегда на связи по любому из удобных для вас каналов коммуникации.
skype: makconpr
телеграм: @max_proshkin
Viber, whatsupp: 89066494565
профиль на ВК: https://vk.com/makconpr
- Контекстная реклама16 заявокЗакрыт4 года назад
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Необходим сайт строительно-монтажной организации. В частности специализирующиеся на теплоэнергетике, а именно: Монтаж технологических трубопроводов, монтаж трубопроводовпод высоким давлением, монтаж трубопроводов для сетевой воды, монтаж металлоконструкций, монтаж котельного оборудования любых размеров и сложности. А также целый рядэлектромонтажных работ любой ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $12
Магазин светодиодного освещения Gauss-rzn. Необходим продающий ролик на ТВ экран, длительностью 10 секунд. Будет циклично прокручиваться каждые 30 минут. размер 1280х720 мп формат любой - avi., mp4Видеомонтаж9 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать стильный силуэт карты РФ в подсвеченном стиле подобно подсветке города во вложении. Карта сама черная, границы подсвечены. Также необходимо выделать крупные города страны как нибудь в виде свечения, чтобы смотрелось красиво и стильно. Картинка необходима ...Обработка фотографий10 заявокЗакрыт8 лет назад
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Необходимо настроить работу теста [b]CAPTCHA [/b]на сайте gauss-rzn.ru во время регистрации, для того чтобы не регистрировались различные боты. Сайт сделан полностью на Joomla! 2.5.8.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
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