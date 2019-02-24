UA - I love handmade - Авторские аксессуары

UA - I love handmade - Авторские аксессуары

Изделия ручной работы - это особенные предметы, они хранят тепло рук мастера, излучают свою самобытную энергетику и часто становятся талисманами-оберегами тех, кто ими владеет.

Хендмейд, созданный в Украине, в самом ее сердце Киеве, особенный и наполненный сильной энергетикой и оберегающим теплом и любовью, несущим радость и счастье...

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Фотоальбомы в процессе наполнения:)

Если Вам понравилось изделие,

договоримся об оплате и доставке.

Пишите:

ICQ 281-259-572 - Катя

e-mail: [email protected]

Давайте разУКРасим мир в яркие цвета!