Здравствуйте! Меня зовут Фёдор, я являюсь разработчиком.
-Работа с PHP, MySQL, HTML, CSS, JS, Wordpress.
-Исправление ошибок в скриптах, стилях и верстке.
-Доработка верстки, скриптов и стилей.
-Написание скриптов PHP.
-Верстка сайтов.
-Написание стилей.
Доверившись мне вы получите:
-Чистый самописный код.
-Отзывчивость.
-Максимально ответсвенный подход к работе.
Если вас всё устраивает, то буду рад сотрудничать!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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HTML-верстка
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Веб-программирование
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$3/час
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