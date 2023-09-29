Malafeev_

Федор Малафеев Malafeev_

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Здравствуйте! Меня зовут Фёдор, я являюсь разработчиком.

-Работа с PHP, MySQL, HTML, CSS, JS, Wordpress.
-Исправление ошибок в скриптах, стилях и верстке.
-Доработка верстки, скриптов и стилей.
-Написание скриптов PHP.
-Верстка сайтов.
-Написание стилей.

Доверившись мне вы получите:
-Чистый самописный код.
-Отзывчивость.
-Максимально ответсвенный подход к работе.

Если вас всё устраивает, то буду рад сотрудничать!

Портфолио

  • Store
    Store
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HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 дней
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Веб-программирование
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 дней
нет рейтинга