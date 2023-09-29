Здравствуйте! Меня зовут Фёдор, я являюсь разработчиком.



-Работа с PHP, MySQL, HTML, CSS, JS, Wordpress.

-Исправление ошибок в скриптах, стилях и верстке.

-Доработка верстки, скриптов и стилей.

-Написание скриптов PHP.

-Верстка сайтов.

-Написание стилей.



Доверившись мне вы получите:

-Чистый самописный код.

-Отзывчивость.

-Максимально ответсвенный подход к работе.



Если вас всё устраивает, то буду рад сотрудничать!