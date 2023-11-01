Видеомонтажер

Готов выполнить Ваш заказ, быстро, качественнно, недорого. Пишите! Телеграм https://t.me/Malchase

*Обработка фотографий:

*Цифровой портрет

*Графический портрет

*Портрет в стиле Дрим Арт / Dream Art

*Ретушь фотографий

*Восстановление цвета. Обработка черно-белой фотографии в цвет

*Восстановление качества и четкости фото

*Ваши желания по обработке

*Изготовление видео:

*рекламных, свадебных, в соц. сети и другие из ваших видеоматериалов.

*Видеомонтаж

*Коррекция цвета

*Добавление эффектов

*Вставка логотипов, текста в видео

*Изменение размеров и разрешения видео

*Звуковое оформление (Аудио монтаж)

*Ваши желания по обработке

Дополнительные услуги

Настройка YouTube канала

Помощь в развитии YouTube канала

Превью для видео на YouTube

Опыт работы у меня 5 лет. Моим портфолио выступает следующее: я являюсь автором YouTube канала с аудиторией 300 000 подписчиков "ВАЖНЕЙШИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ" https://www.youtube.com/@VIS_GEO/videos Все видео на этом канале созданы мной, начиная от озвучки и монтажа заканчивая оформлением и превью.



Также я являюсь совладельцем испаноязычного YouTube канала с аудиторией 2 890 000 подписчиков "Historia Incomprendida" https://www.youtube.com/@HistoriaIncomprendida . Многие видео на этом канале тоже были смонтированы мной.



Кроме YouTobe занимаюсь также такими площадками как: TikTok. Facebook. Telegram. Instagram.



Пишите на мою почту ([email protected]) или в telegram https://t.me/Malchase, если заинтересованы моими услугами видеомонтажёра.



Буду рад сотрудничеству.