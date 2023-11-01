Готов выполнить Ваш заказ, быстро, качественнно, недорого. Пишите! Телеграм https://t.me/Malchase
*Обработка фотографий:
*Цифровой портрет
*Графический портрет
*Портрет в стиле Дрим Арт / Dream Art
*Ретушь фотографий
*Восстановление цвета. Обработка черно-белой фотографии в цвет
*Восстановление качества и четкости фото
*Ваши желания по обработке
*Изготовление видео:
*рекламных, свадебных, в соц. сети и другие из ваших видеоматериалов.
*Видеомонтаж
*Коррекция цвета
*Добавление эффектов
*Вставка логотипов, текста в видео
*Изменение размеров и разрешения видео
*Звуковое оформление (Аудио монтаж)
*Ваши желания по обработке
Дополнительные услуги
Настройка YouTube канала
Помощь в развитии YouTube канала
Превью для видео на YouTube
Опыт работы у меня 5 лет. Моим портфолио выступает следующее: я являюсь автором YouTube канала с аудиторией 300 000 подписчиков "ВАЖНЕЙШИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ" https://www.youtube.com/@VIS_GEO/videos Все видео на этом канале созданы мной, начиная от озвучки и монтажа заканчивая оформлением и превью.
Также я являюсь совладельцем испаноязычного YouTube канала с аудиторией 2 890 000 подписчиков "Historia Incomprendida" https://www.youtube.com/@HistoriaIncomprendida . Многие видео на этом канале тоже были смонтированы мной.
Кроме YouTobe занимаюсь также такими площадками как: TikTok. Facebook. Telegram. Instagram.
Пишите на мою почту ([email protected]) или в telegram https://t.me/Malchase, если заинтересованы моими услугами видеомонтажёра.
Буду рад сотрудничеству.
- Кто такие РУССКИЕ?1 просмотр
- Медицина. Полезное виднонет просмотров
- Историческое видеонет просмотров