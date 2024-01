MaleniaBlade

Design and Illustration

Работа с растром и вектором, иллюстрации с нуля, обрисовка вектором, расскладка обьектов для плоттерной порезки

Разработка стендов для учебных учреждений, вывески, визитки, флаеры

Изображение Вас в мультяшном стиле

Опыт работы на должности графического дизайнера 7 лет

Corel Draw x7, Pain Tool SAI, Photoshop

Працюю з растровим та векторним зображенням, ілюстрації з нуля, обмалювання вектором, розкладка об'єктів під плотерну порізку

Розробка стендів для навчальних закладів, вивіски, візитки, флаєри

Ваш портрет в мультяшному стилі

Досвід роботи на посаді графічного дизайнера 7 років

Corel Draw x7, Pain Tool SAI, Photoshop

Work with raster and vector, illustrations, vector drawing, layout of objects for plotter cutting

Development of stands for educational institutions, signs, business cards, flyers

Picture of you in cartoon style

Experience working as a graphic designer for 7 years

Corel Draw x7, Pain Tool SAI, Photoshop