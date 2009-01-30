Алёна Бояринцева MaleschaMalescha
42 годаРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
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Портфолио
- Грамота и приглашение для завода им. А.К.Серова139 просмотров
- Открытка к 8 марта «НоваЭнерго»189 просмотров
- Открытка новогодняя «НоваЭнерго»137 просмотров
- Настольный календарь «НоваЭнерго»123 просмотра
- Логотип, листовка, визитка для кафе «Корчма»248 просмотров
- Календарь «Спецбурмаш»123 просмотра
- Наградная продукция для фестиваля «Стимул»139 просмотров
- Рекламные листовки141 просмотр
- Листовка и визитка «Уральский мастеровой»180 просмотров
- Подъемно-транспортный конгресс 1190 просмотров
- Подъемно-транспортный конгресс 2155 просмотров
- Календарь «Rolco»135 просмотров