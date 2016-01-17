В данный момент являюсь студентов 4 курса специальности "Программный инженер". Хорошо развито логическое мышление. Имеются обширные навыки работы с офисными программами, Photoshop'ом, 1С Предприятием, Visual Studio, Android Studio.
С 2011 года периодически подрабатывал занесением позиций в ИМ.
За это время занесено порядка 20 000 позиций следующих типов:
- Мебель
- Сантехника
- Автомобильные товары
- Различное электрооборудование
- Бытовая техника
Информация для заносимых позиций бралась из следующих источников:
- Из предоставленной базы данных
- Из предыдущего интернет магазина
- Ручной поиск информации о товаре в интернете
- Поиск, редактирование и адаптирование изображений для товаров
При занесении позиций соблюдалась логическая последовательность категорий товаров и наиболее полное содержание технических характеристик товара.
Работу выполняю качественно, в соответствии с поставленными сроками и ТЗ.