В данный момент являюсь студентов 4 курса специальности "Программный инженер". Хорошо развито логическое мышление. Имеются обширные навыки работы с офисными программами, Photoshop'ом, 1С Предприятием, Visual Studio, Android Studio.

С 2011 года периодически подрабатывал занесением позиций в ИМ.

За это время занесено порядка 20 000 позиций следующих типов:

- Мебель

- Сантехника

- Автомобильные товары

- Различное электрооборудование

- Бытовая техника

Информация для заносимых позиций бралась из следующих источников:

- Из предоставленной базы данных

- Из предыдущего интернет магазина

- Ручной поиск информации о товаре в интернете

- Поиск, редактирование и адаптирование изображений для товаров

При занесении позиций соблюдалась логическая последовательность категорий товаров и наиболее полное содержание технических характеристик товара.

Работу выполняю качественно, в соответствии с поставленными сроками и ТЗ.