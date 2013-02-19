MalickP

Максим MalickP

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать схемы
Благодарю за работу.
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга