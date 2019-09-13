Maliken

Вадим Maliken

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

﻿Новенький на фрилансе, но не новенький в Web разработке.

Я разработчик с трехлетним стажем. Разрабатываю сайты различной сложности, от блога на вордпресс

до уникального проекта на веб-фреймворках.

Почему со мной стоит работать:

  • Вам не придется бесконечно есть мои завтраки.
  • ﻿Отношусь к работе ответственно.
  • ﻿Всегда доступен, в любой момент со мной можно связаться.
  • ﻿Если понимаю, что задачу решить не получается, я говорю об этом честно и вовремя, указываю причину. Я не волшебник, а разработчик :)