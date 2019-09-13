Новенький на фрилансе, но не новенький в Web разработке.
Я разработчик с трехлетним стажем. Разрабатываю сайты различной сложности, от блога на вордпресс
до уникального проекта на веб-фреймворках.
Почему со мной стоит работать:
- Вам не придется бесконечно есть мои завтраки.
- Отношусь к работе ответственно.
- Всегда доступен, в любой момент со мной можно связаться.
- Если понимаю, что задачу решить не получается, я говорю об этом честно и вовремя, указываю причину. Я не волшебник, а разработчик :)
Действие аккаунта приостановлено!