Malikostar

Приветствую, нужен комплект для реддита 1) Рассыльщик 2) парсер из сабредитов 3) регистратор(почты маил ру) Работа исключительно на постоплату, по частям или по безопасной сделке. Я не оплачиваю еду, жилье и прочее, что может взбрести в голову.