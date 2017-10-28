Malikostar

Приветствую, необходима реализация рассыльщика + регистратора+ чекера под whatsapp (api лежит на гитхабе). Пишите в заявку " я фрилансер"(защита от автоматического ответа)
- $400Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $500
Приветствую. Необходима реализация рассыльщика на базе zennodroid (мне он показался оптимальным). Более подробно задание опишу по ходу разговора. Указывайте в вашем ответе "я фрилансер" (защита от автоматического ответа, без этой фразы заявка игнорируется)Прикладное ПОнет заявокЗакрыт6 лет назад
- $300
Приветствую, нужен комплект для реддита 1) Рассыльщик 2) парсер из сабредитов 3) регистратор(почты маил ру) Работа исключительно на постоплату, по частям или по безопасной сделке. Я не оплачиваю еду, жилье и прочее, что может взбрести в голову.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $1500
Приветствую, нужен человек, имеющий опыт работы с xposed framework(https://forum.xda-developers.com/xposed). Необходимо подкорректировать приложение. Более подробно опишу по ходу дела.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $1500
Приветствую, необходим софт для нескольких мессенджеров (messenger + whatsapp + skype) 1) Регистратор (регистратор каналов) 2) Чекер (на наличие номеров на наличие в ватсапе) 3) Рассыльщик Более подробное тз скину по ходу дела. Интересна эмуляция устройства через node.js (если есть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $600
Приветствую, для мобильной версии messenger необходим комплект: 1) Рассыльщик 2) Чекер номеров на наличие в мессенджере 3) регистратор Более подробно опишу по ходу дела. Касательно самой реализации, официальное апи есть, но, судя по всему, не подходит для целей рассылки, поэтому ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $500
Приветствую, необходим софт для whatsapp. 1) Регистратор (регистратор каналов) 2) Чекер (на наличие номеров на наличие в ватсапе) 3) Рассыльщик Более подробное тз скину по ходу дела. P.s. Работа исключительно по частям, постоплате или безопасной сделке фриланса. Пишите, в ответе, пожалуйста ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $400
Доброго дня, необходим софт для реддита. В софт входит: 1) парсер 2) регистратор (аккаунтов) 3) рассыльщик (сообщений в лс) Желательно иметь опыт работы с соц.сетями (Вк и прочие, имеющие апи, не считаются)Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад