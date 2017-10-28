Malikostar

Антон Фамиляев Malikostar

 
38 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Whatsapp рассыльщик

    $400

    Приветствую, необходима реализация рассыльщика + регистратора+ чекера под whatsapp (api лежит на гитхабе). Пишите в заявку " я фрилансер"(защита от автоматического ответа)

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Опыт с zennodroid

    $500

    Приветствую. Необходима реализация рассыльщика на базе zennodroid (мне он показался оптимальным).  Более подробно задание опишу по ходу разговора. Указывайте в вашем ответе "я фрилансер" (защита от автоматического ответа, без этой фразы заявка игнорируется)

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Софт для reddit

    $300

    Приветствую, нужен комплект для реддита 1) Рассыльщик 2) парсер из сабредитов 3) регистратор(почты маил ру) Работа исключительно на постоплату, по частям или по безопасной сделке. Я не оплачиваю еду, жилье и прочее, что может взбрести в голову.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работа с xposed framework

    $1500

    Приветствую, нужен человек, имеющий опыт работы с xposed framework(https://forum.xda-developers.com/xposed). Необходимо подкорректировать приложение. Более подробно опишу по ходу дела.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Эмуляция устройств для мессенджеров

    $1500

    Приветствую, необходим софт для нескольких мессенджеров (messenger + whatsapp + skype) 1) Регистратор (регистратор каналов) 2) Чекер (на наличие номеров на наличие в ватсапе) 3) Рассыльщик Более подробное тз скину по ходу дела. Интересна эмуляция устройства через node.js (если есть ...

    PythonNode.js
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Софт для messenger

    $600

    Приветствую, для мобильной версии messenger необходим комплект: 1) Рассыльщик 2) Чекер номеров на наличие в мессенджере 3) регистратор Более подробно опишу по ходу дела. Касательно самой реализации, официальное апи есть, но, судя по всему, не подходит для целей рассылки, поэтому ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Софт для whatsapp

    $500

    Приветствую, необходим софт для whatsapp. 1) Регистратор (регистратор каналов) 2) Чекер (на наличие номеров на наличие в ватсапе) 3) Рассыльщик  Более подробное тз скину по ходу дела. P.s. Работа исключительно по частям, постоплате или безопасной сделке фриланса.  Пишите, в ответе, пожалуйста ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Софт для реддита

    $400

    Доброго дня, необходим софт для реддита.     В софт входит:  1) парсер  2) регистратор (аккаунтов)  3) рассыльщик (сообщений в лс)  Желательно иметь опыт работы с соц.сетями (Вк и прочие, имеющие апи, не считаются)

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад