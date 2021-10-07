Специалист в интернет-рекламе Яндекс Google

Доброе время суток! Дорогие заказчики, тем кому из Вас необходимо создать и настроить Рекламную кампанию, вот что Я могу предложить:

1. Подборка ключевых слов

2. Создание продающего заголовка и текста объявления.

3. Настройка рекламной компании (расписание показов, регион показов, счетчик Яндекс-метрики, стратегия, корректировка ставок, виртуальная визитка)

4. Создание 20 тектово-графических и 120 графических объявлений

5. Запуск тестовой рекламной кампании...

Если у Вас уже существует РК, что Я могу предложить:

1. Анализ конкурентов

2. Аудит сайта

3. Рекомендации по сайту (если таковые имеются).

4. Только ручной сбор качественных ключевых слов (без мусорных запросов).

5. Группировка ключевых слов по релевантности.

6. Написание релевантных объявлений к группам ключей.

7. Заполнение объявлений по максимуму.

8. Создание графического баннера для рекламы в РСЯ. Привлекает больше внимания, чем стандартное объявление и увеличивает охват аудитории

9. UTM-разметка.

10. Добавление визитки и всех расширений к объявлениям.

11. Добавление быстрых ссылок, ведущих на конкретную группу товара/услуги.

12. Настройка Яндекс Метрики...

Пишите и спрашивайте. С удовольствием отвечу на все вопросы.