Качественный рерайтинг любой сложности и редактирование текстов.

Имею высшее филологическое образование. Могу помочь с текстами, связанными с такими темами,как логопедия, дошкольное образование, детство, литература, домашнее хозяйство, кухня, животные. Сразу признаюсь, я новичок в этом деле. Но обладаю грамотной устной и письменной речью. Могу выделить самое важное и переписать текст своими словами без канцеляризма, без повторов и тавтологии. Имею навыки работы с фотошопом.