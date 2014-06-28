Malinka_Ya

Адвокат по гражданским делам

Являюсь адвокатом с 2010 года, работаю в Москве. Окажу адвокатские услуги по гражданским делам.

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Юридическую консультацию по жилищным, семейным, трудовым и наследственным спорам, взыскание долгов, возмещение ущерба при ДТП -

Вам окажет адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы.

Осуществит подготовку исковых заявлений, представительство в судах общей юрисдикции, Арбитражных судах, организациям окажет взаимодействие с органами власти при осуществлении проверок и в административном производстве.