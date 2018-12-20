UX/UI дизайн, маркетинг

Реализуя задачи по проектированию, дизайну сайтов и рекламных материалов, я опираюсь на самостоятельное маркетинговое исследование, ориентированное на компетенции вашего бренда, образ и потребности целевой аудитории.

Результаты работы:

- сценарии взаимодействия с сайтом и качественное позиционирование продукта;

- уникальный дизайн продающего сайта, рекламных материалов, презентаций и других визуальных инструментов продвижения;

- маркетинговое исследование / стратегия вашего бренда, которое поможет начать (или улучшить) привлечение клиентов и продвижение ваших услуг;

- тексты в жанре инфостиля.