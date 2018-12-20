Кристина Малиновская Malinovskaya_KMalinovskaya_K
29 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
UX/UI дизайн, маркетинг
Реализуя задачи по проектированию, дизайну сайтов и рекламных материалов, я опираюсь на самостоятельное маркетинговое исследование, ориентированное на компетенции вашего бренда, образ и потребности целевой аудитории.
Результаты работы:
- сценарии взаимодействия с сайтом и качественное позиционирование продукта;
- уникальный дизайн продающего сайта, рекламных материалов, презентаций и других визуальных инструментов продвижения;
- маркетинговое исследование / стратегия вашего бренда, которое поможет начать (или улучшить) привлечение клиентов и продвижение ваших услуг;
- тексты в жанре инфостиля.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн регулярного расписания для geekon-club.ru131 просмотр
- Landing page по сбору металлолома308 просмотров
- Landing page для компании Профилум111 просмотров
- Landing page для компании Профилум91 просмотр