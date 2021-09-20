Malkhasyan

Ответственность в сроках и гарантия качественной работы

RESVIS- Reality should be visible!

Некоторые важные принципы:

Я готов к новым челенджам в сфере дизайна и креативным решениям, которые будут соответствовать вашим идеям и целям.

Работа дизайнера для меня больше чем работа, это способ выявления собственных креативных идей в сочетании нужных особенностей вашего индивидуального заказа.

Если я отправил заявку, это значит что проект мне интересен и я готов тратить свое время.

После выдачи готовых файлов в течение недели после передачи файлов возможны корректеровки и исправления незамеченных ошибок.

Владея программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign

Портфолио: Behance

Образование: Faculty of Informatics and Applied Mathematics

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