Malkhasyan

Ответственность в сроках и гарантия качественной работы
RESVIS- Reality should be visible!
Некоторые важные принципы:
- Я готов к новым челенджам в сфере дизайна и креативным решениям, которые будут соответствовать вашим идеям и целям.
- Работа дизайнера для меня больше чем работа, это способ выявления собственных креативных идей в сочетании нужных особенностей вашего индивидуального заказа.
- Если я отправил заявку, это значит что проект мне интересен и я готов тратить свое время.
После выдачи готовых файлов в течение недели после передачи файлов возможны корректеровки и исправления незамеченных ошибок.
Владея программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign
Портфолио: Behance
Образование: Faculty of Informatics and Applied Mathematics
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