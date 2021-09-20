Malkhasyan

Ваагн Малхасян Malkhasyan

 
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Ответственность в сроках и гарантия качественной работы

RESVIS- Reality should be visible!

Некоторые важные принципы:

  • Я готов к новым челенджам в сфере дизайна и креативным решениям, которые будут соответствовать вашим идеям и целям.
  • Работа дизайнера для меня больше чем работа, это способ выявления собственных креативных идей в сочетании нужных особенностей вашего индивидуального заказа.
  • Если я отправил заявку, это значит что проект мне интересен и я готов тратить свое время.
Гарантия на пнроделанные работы:

После выдачи готовых файлов в течение недели после передачи файлов возможны корректеровки и исправления незамеченных ошибок.

Владея программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign

Портфолио: Behance

Образование: Faculty of Informatics and Applied Mathematics

Связь:

  • E-mail:
[email protected]

  • Телеграм:
vahagn1

  • whatsapp,Viber
+374 95019 089

  • Facebook:
Vahagn Malkhasyan