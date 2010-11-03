Продвижение сайта/SEO

Оплата 1/3 от общей стоимости ссылок, но не менее 5 тыс. рублей.

В данную стоимость входит:

1. Семантика (подготовка списка запросов релевантных сайту для продвижения)

2. Подготовка тегов для продвигаемых страниц

3. Рекомендации по изменениям на сайте (редиректы, robots.txt, тексты)

4. Наращивание и работа с ссылочной массой

5. Ежемесячные отчеты

Дополнительные работы (верстка, наполнение сайта, копирайтинг и рерайт текстов и тд и тп) оговариваются и оплачиваются отдельно.

СЕО аудит и аудит юзабилити также относятся к дополнительным работам.

Контекстной рекламой не занимаюсь.

Сроки выполнения на дополнительные услуги индивидуальны.