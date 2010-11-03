Продвижение сайта/SEO
Оплата 1/3 от общей стоимости ссылок, но не менее 5 тыс. рублей.
В данную стоимость входит:
1. Семантика (подготовка списка запросов релевантных сайту для продвижения)
2. Подготовка тегов для продвигаемых страниц
3. Рекомендации по изменениям на сайте (редиректы, robots.txt, тексты)
4. Наращивание и работа с ссылочной массой
5. Ежемесячные отчеты
Дополнительные работы (верстка, наполнение сайта, копирайтинг и рерайт текстов и тд и тп) оговариваются и оплачиваются отдельно.
СЕО аудит и аудит юзабилити также относятся к дополнительным работам.
Контекстной рекламой не занимаюсь.
Сроки выполнения на дополнительные услуги индивидуальны.
Действие аккаунта приостановлено!