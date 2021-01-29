Начинающий специалист по обработке аудио- и видеороликов
Добрый день!Меня зовут Кирилл, и я начинающий специалист по обработке аудио- и видеороликов.
Что я умею?
— Грамотно подбирать визуальный ряд, аудиодорожку и эффекты.
— Качественно и быстро обрабатывать аудио- и видеоролики.
— Корректировать уже готовые работы, исправлять недочеты.
Я ответственный и пунктуальный человек, который делает свою работу на совесть. Из собственных достоинств я могу выделить коммуникабельность и неконфликтность— я всегда пойду навстречу заказчику и приму любые корректировки.
Моя главная задача— работа на результат!
Связь со мной:
Telegram: - @uanlu
Facebook: - https://www.facebook.com/profile.php?id=100063065718586
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