Начинающий специалист по обработке аудио- и видеороликов

Добрый день!Меня зовут Кирилл, и я начинающий специалист по обработке аудио- и видеороликов.

Что я умею?

— Грамотно подбирать визуальный ряд, аудиодорожку и эффекты.

— Качественно и быстро обрабатывать аудио- и видеоролики.

— Корректировать уже готовые работы, исправлять недочеты.

Я ответственный и пунктуальный человек, который делает свою работу на совесть. Из собственных достоинств я могу выделить коммуникабельность и неконфликтность— я всегда пойду навстречу заказчику и приму любые корректировки.

Моя главная задача— работа на результат!

Связь со мной:

Telegram: - @uanlu

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