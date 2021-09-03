Maltseva_Nata

Наталья Мальцева Maltseva_NataMaltseva_Nata
29 летРоссия/Кемерово
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайнер сайтов
Добрый день!)
Давайте знакомиться!) Меня зовут Наталья и я упакую любую идею на ваш сайт.
Развиваюсь в своей специализации, окончила тренинг "Дизайнер сайтов на Тильде" в Restart_acamedy, сейчас прохожу обучение по программе " Фриланс с нуля" так же в Restart_acamedy.
Создам сайт-визитку, одностраничный и многостраничный лендинг:
Создание прототипов и макета сайта
Подбор контента
Создание дизайна
Верстка под ключ с адаптацией под все устройства
Подключение домена
Оптимизация поискового продвижения
Плюс подарю 1 месяц пользования хостингом в Подарок!
Пишите, с удовольствием буду сотрудничать!)
Действие аккаунта приостановлено!