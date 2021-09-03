Maltseva_Nata

Дизайнер сайтов

Добрый день!)

Давайте знакомиться!) Меня зовут Наталья и я упакую любую идею на ваш сайт.

Развиваюсь в своей специализации, окончила тренинг "Дизайнер сайтов на Тильде" в Restart_acamedy, сейчас прохожу обучение по программе " Фриланс с нуля" так же в Restart_acamedy.

Создам сайт-визитку, одностраничный и многостраничный лендинг:

Создание прототипов и макета сайта

Подбор контента

Создание дизайна

Верстка под ключ с адаптацией под все устройства

Подключение домена

Оптимизация поискового продвижения

Плюс подарю 1 месяц пользования хостингом в Подарок!

Пишите, с удовольствием буду сотрудничать!)