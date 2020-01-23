Написание статей является моей основной работой. Следовательно, всегда внимательно подхожу к выполнению задания. Требования, грамотность, сроки и уникальность соблюдаю безоговорочно.

Есть опыт написания текстов в таких темах: туризм, страноведение, интерьер, мода и стиль, культура и искусство (книги, музыка, кино, архитектура), косметика (обзоры различных косметических средств, а также рецепты масок для лица и волос). Данные темы и являются основой того, о чем я в основном пишу.

Опыт в работе с текстами: статьи различных стилей, обзоры, рекламные посты, продающие посты, продающие тексты, SEO-тексты.

Можете быть точно уверены, что Ваш заказ будет выполнен точно в срок и все требования будут строго соблюдены.