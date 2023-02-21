Менеджер маркетплейсов

Адекватная,целеустремленная,коммуникабельная. Есть опыт работы администратором ресторана и администратором студии татуировок и татуажа Общение с людьми онлайн и офлайн. Знаю пути выхода из конфликтных ситуаций. Ведение соцсетей.В данный момент я прохожу обучение в PRODUKT.EXPERT 7. Это единственное обучение в РФ и СНГ,имеющее образовательную лицензию. После окончания обучения, буду специалистом с официально аккредитованным дипломом,который является гарантией качества программы. Буду рада сотрудничеству.