Велегура Елена
Дата рождения: 13 марта 1985
Регион: Днепропетровск
Телефон(ы): 066-379-84-82; 067-149-92-88
E-mail: [email protected]
Удаленная работа. Мои работы можно посмотреть vk.com/club81399850
- являюсь администратором сайтаhttp://nvk_137.klasna.com;
- дизайн и наполняемость сайтаhttp://dnz330.dnepredu.com;
- полностью заполнила и была администратором какое-то время http://viddilosvitu_babushk.mirshkol.com;
- владение photoshop,
-Sony Vegas Pro;
- MovieMaker;
-Microsoft Office PowerPoint, Word, Excel. Publisher;
- создание презентаций;
- администрирование;
- создание видео открыток;
- Создание баннеров;
- опыт в наполнении и продвижении сайта.
Образование Днепропетровский Национальный университет (Днепропетровск, Украина )Год окончания 2007 психолог, историк, обществовед, исторический факультет специалист
Владение языками русский, украинский
Компьютерные навыки
- уверенный пользователь ПК;
- уверенный пользователь Microsoft Office;
- быстрый набор текстов.
Личные качества- ответственная;- умею работать в жатые сроки и срочно.