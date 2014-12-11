Велегура Елена

Дата рождения: 13 марта 1985

Регион: Днепропетровск

Телефон(ы): 066-379-84-82; 067-149-92-88

E-mail: [email protected]

Удаленная работа. Мои работы можно посмотреть vk.com/club81399850

- являюсь администратором сайтаhttp://nvk_137.klasna.com;

- дизайн и наполняемость сайтаhttp://dnz330.dnepredu.com;

- полностью заполнила и была администратором какое-то время http://viddilosvitu_babushk.mirshkol.com;

- владение photoshop,

-Sony Vegas Pro;

- MovieMaker;

-Microsoft Office PowerPoint, Word, Excel. Publisher;

- создание презентаций;

- администрирование;

- создание видео открыток;

- Создание баннеров;

- опыт в наполнении и продвижении сайта.

Образование Днепропетровский Национальный университет (Днепропетровск, Украина )Год окончания 2007 психолог, историк, обществовед, исторический факультет специалист

Владение языками русский, украинский

Компьютерные навыки

- уверенный пользователь ПК;

- уверенный пользователь Microsoft Office;

- быстрый набор текстов.

Личные качества- ответственная;- умею работать в жатые сроки и срочно.