Здравствуйте, уважаемый заказчик!

Давайте сотрудничать, я с радостью готова приступить к работе! Мое первое образование - инженерно-техническое. Сейчас я продолжаю учиться, получаю образование по специальности "психолог".

Какие в этом плюсы? Получив свое первое образование, я научилась четко следовать инструкциям и требованиям. Сейчас же я развиваю в себе гуманитарное, творческое начало, ориентированное на человека. Думаю, что такая комбинация качеств может оказаться полезной для решения творческих, но математически взвешенных задач.