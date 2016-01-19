Рерайт/копирайт статей, написание статей,перевод, граф. дизайн (фирменный стиль, логотипы и тд.)

Здравствуйте Всем! Меня зовут Лера. Мне 23 года. Живу в городе Киеве в печерском раёне. Я одинокая мать двоих детей, не имеющая возможности зарабатывать никак кроме как на дому. Закончила в этом году КНУТД на граф. дизайнера. На данный момент делаю рерайт,копирайт текстов, пишу статьи. Быстро улавливаю как и что нужно делать. Сижу за компьютером днём и ночью). Напишите мне пожалуйста, может я Вам подойду).