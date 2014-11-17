ОБРАЗОВАНИЕ:
2005-2008гг КГБОУ СПО «Славгородский педагогический колледж» Школьное
отделение Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области психологии
2008-2014гг НГАСУ (Сибстрин) Строительный факультет Экспертиза и управление недвижимостью Инженер
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Переход строительного комплекса на новую редакцию сметно-нормативной базы. Позиция Федерального центрао легитимности и порядке перехода на новую редакцию сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 (эталон) 2008-2009 года. Новые возможности программы «РИК».
Алтайский центр «РИК» 2010г.
Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. Реализация государственной политики.
Алтайский центр «РИК» 2011г.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Инженер ПТО, июль 2010 – сентябрь 2012гг.
ООО «Спецстрой»
Основные обязанности:
- Выезд на объект, замер объемов работ, контроль выполнения работ;
- подсчет объемов строительных работ, насисание сметы на определенные виды работ (в программах Гранд Смета и РИК);
- составление акта выполненных работ по форме КС-2, справки выполненных работ по форме КС-3;
-составление анализа использованных материалов для проведения строительных и ремонтно-строительных работ с заложенными по смете;
-подготовка пакета исходно-разрешительной документации;
-подготовка пакета документов к сдаче объекта завершенного кап.ремонтом, реконструкции и т.д.;
-составление актов на скрытые работы;
-составление актов контрольного обмера выполненных ремонтно-строительных работ;
-составление наряд-заданий для бригад;
-поиск тендеров и аукционов в электронной форме;
-подготовка пакета документов для участия в электронном аукционе;
-подача заявки на участие в жлектронном аукционе (в случае победы – заключение контракта);
-подача заявок на котировочные заявки;
-непосредственная работа с заказчиком;
-составление схем, чертежей необходимых при сдаче объекта (если не предусмотрено проектом и доработано по доп.соглашению);
-работа в autocad (освоен базовый уровень);
-составление типовых технологических карт.
Профессиональные достижения:
-успешная сдача многочисленных объектов завершенных капитальным ремонтом;
-активное участие в электронных аукционах на полщадках sberbank-ast и rts-tender;
-освоение программных комплексов ГрандСмета и РИК;
-умение применять коэффициенты (понижающие, на заготовительно-складские работы и т.д.);
-перевод сметной документации в актуальную нормативную базу и соответствующими единичными индексами;
-расширение знаний в строительной сфере;
-установлен контакт и хорошие взаимоотношения с прорабами, мастерами СМР и рабочим персоналом;
-понимание задачи, поставленной руководством, умение быстро сориентироваться;
-необходимость дополнительной работы позволяла подготовить документацию в срок.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
-умение вести переговоры с заказчиком;
-умение определить приоритетную задачу на текущий момент;
-умение обозначить диапазон работ рабочему персоналу;
-чтение проектной документации (выявление дефектов и недоработок);
-чтение сметной документации, определение заложенных ресурсов и количества недостающих ресурсов;
- проверка единичной расценки соответствию виду работ, при необходимости исправлению;
-коммуникабельность;
-легкая обучаемость;
-уверенный пользователь ПК.
Продавец-консультант, с октября 2012г.
ООО «Тепломир»
Основные обязанности:
-общение с клиентами;
-проектирование систем теплых полов (для балконов, лоджий, теплых помещений, гаражей и др.) и подбор оборудования (кабель, мат, инфрокрасная пленка, водяной теплый пол);
-подбор систем снеготаяния и обогрева трубопроводов;
-проектирование систем отопления коттеджей (однотрубная, двухтрубная), подсчет и подбор оборудования (котел, радиаторы, запорная и регулирующая арматура, фитинги);
-подбор и подсчет оборудования к системе водоснабжения от скважины;
-на основании анализа воды подбор систем очистки воды (для квартир и коттеджей);
-подбор электрических конвекторов от площади помещения;
-подбор систем очистки и увлажнения воздуха;
-подбор фитингов к полотенцесушителям, счетчикам воды, тепла, и т.д.;
-подбор систем обогрева при панорамном остеклении (впольные конвекторы;
-систематическое обучение и самообучение по подбору вариантов использования оборудования.
Профессиональные достижения:
-на основании поставленной задачи умение подобрать необходимое оборудование;
-объяснение принципа устройства и работы оборудования;
-обозначение преимущества и недостатков одного типа оборудования над другим;
-при наличие схемы, чертежа – подбор необходимого оборудования в нужном количестве;
-наличие постоянных клиентов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
На данный момент нахожусь в декретном отпуске.