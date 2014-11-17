ОБРАЗОВАНИЕ:

2005-2008гг КГБОУ СПО «Славгородский педагогический колледж» Школьное

отделение Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области психологии

2008-2014гг НГАСУ (Сибстрин) Строительный факультет Экспертиза и управление недвижимостью Инженер

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Переход строительного комплекса на новую редакцию сметно-нормативной базы. Позиция Федерального центрао легитимности и порядке перехода на новую редакцию сметно-нормативной базы ФСНБ-2001 (эталон) 2008-2009 года. Новые возможности программы «РИК».

Алтайский центр «РИК» 2010г.

Ценообразование и сметное нормирование в строительстве. Реализация государственной политики.

Алтайский центр «РИК» 2011г.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Инженер ПТО, июль 2010 – сентябрь 2012гг.

ООО «Спецстрой»

Основные обязанности:

- Выезд на объект, замер объемов работ, контроль выполнения работ;

- подсчет объемов строительных работ, насисание сметы на определенные виды работ (в программах Гранд Смета и РИК);

- составление акта выполненных работ по форме КС-2, справки выполненных работ по форме КС-3;

-составление анализа использованных материалов для проведения строительных и ремонтно-строительных работ с заложенными по смете;

-подготовка пакета исходно-разрешительной документации;

-подготовка пакета документов к сдаче объекта завершенного кап.ремонтом, реконструкции и т.д.;

-составление актов на скрытые работы;

-составление актов контрольного обмера выполненных ремонтно-строительных работ;

-составление наряд-заданий для бригад;

-поиск тендеров и аукционов в электронной форме;

-подготовка пакета документов для участия в электронном аукционе;

-подача заявки на участие в жлектронном аукционе (в случае победы – заключение контракта);

-подача заявок на котировочные заявки;

-непосредственная работа с заказчиком;

-составление схем, чертежей необходимых при сдаче объекта (если не предусмотрено проектом и доработано по доп.соглашению);

-работа в autocad (освоен базовый уровень);

-составление типовых технологических карт.

Профессиональные достижения:

-успешная сдача многочисленных объектов завершенных капитальным ремонтом;

-активное участие в электронных аукционах на полщадках sberbank-ast и rts-tender;

-освоение программных комплексов ГрандСмета и РИК;

-умение применять коэффициенты (понижающие, на заготовительно-складские работы и т.д.);

-перевод сметной документации в актуальную нормативную базу и соответствующими единичными индексами;

-расширение знаний в строительной сфере;

-установлен контакт и хорошие взаимоотношения с прорабами, мастерами СМР и рабочим персоналом;

-понимание задачи, поставленной руководством, умение быстро сориентироваться;

-необходимость дополнительной работы позволяла подготовить документацию в срок.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

-умение вести переговоры с заказчиком;

-умение определить приоритетную задачу на текущий момент;

-умение обозначить диапазон работ рабочему персоналу;

-чтение проектной документации (выявление дефектов и недоработок);

-чтение сметной документации, определение заложенных ресурсов и количества недостающих ресурсов;

- проверка единичной расценки соответствию виду работ, при необходимости исправлению;

-коммуникабельность;

-легкая обучаемость;

-уверенный пользователь ПК.

Продавец-консультант, с октября 2012г.

ООО «Тепломир»

Основные обязанности:

-общение с клиентами;

-проектирование систем теплых полов (для балконов, лоджий, теплых помещений, гаражей и др.) и подбор оборудования (кабель, мат, инфрокрасная пленка, водяной теплый пол);

-подбор систем снеготаяния и обогрева трубопроводов;

-проектирование систем отопления коттеджей (однотрубная, двухтрубная), подсчет и подбор оборудования (котел, радиаторы, запорная и регулирующая арматура, фитинги);

-подбор и подсчет оборудования к системе водоснабжения от скважины;

-на основании анализа воды подбор систем очистки воды (для квартир и коттеджей);

-подбор электрических конвекторов от площади помещения;

-подбор систем очистки и увлажнения воздуха;

-подбор фитингов к полотенцесушителям, счетчикам воды, тепла, и т.д.;

-подбор систем обогрева при панорамном остеклении (впольные конвекторы;

-систематическое обучение и самообучение по подбору вариантов использования оборудования.

Профессиональные достижения:

-на основании поставленной задачи умение подобрать необходимое оборудование;

-объяснение принципа устройства и работы оборудования;

-обозначение преимущества и недостатков одного типа оборудования над другим;

-при наличие схемы, чертежа – подбор необходимого оборудования в нужном количестве;

-наличие постоянных клиентов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

На данный момент нахожусь в декретном отпуске.