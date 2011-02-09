Mama_Ptashka

Высшее педагогическое образование,опыт работы журналиста,стихи,изданные в различных печатных изданиях,практика написания сценариев для детских и взрослых мероприятий,богатый жизненый опыт,творческий взгляд на любые проявления жизни,серьезное отношение к работе.Интересны -психология межличностных отношений,вопросы образования и воспитания,проблемы выживания в потребительском мире,развития современной литературы,влияния веры на стрессоустойчивость человека и возможности возрождения духовности.