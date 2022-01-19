Mamedova_Luiza

Набор текста.
Предлагаю услуги по набору текста на дому.
Набор текста от меня включает в себя:
- печать текста с отсканированных документов;
- печать текста с книжных носителей;
- печать текста с изображения;
- печать текста с рукописей;
- печать текста с аудио/видео;
- печать текста с исправление ошибок и редактирования текста.
Набор текста осуществляется в MS Word office.
О моих преимуществах:
- владение "слепым" методом печати;
- быстрый и продуктивный рабочий процесс;
- выполнение работы в срок.