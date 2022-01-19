Mamedova_Luiza

Набор текста.

Предлагаю услуги по набору текста на дому.

Набор текста от меня включает в себя:

- печать текста с отсканированных документов;

- печать текста с книжных носителей;

- печать текста с изображения;

- печать текста с рукописей;

- печать текста с аудио/видео;

- печать текста с исправление ошибок и редактирования текста.

Набор текста осуществляется в MS Word office.

О моих преимуществах:

- владение "слепым" методом печати;

- быстрый и продуктивный рабочий процесс;

- выполнение работы в срок.