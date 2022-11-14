Доброго дня. Мене звати Лідія. На даний момент я шукаю роботу оператором ПК у віддаленному форматі.
Розгляну будь-які ваші пропозиції щодо співпраці.
Оператором ПК працюю з 2009 року.
Тариф за набір тексту складає 30 грн. за 1000 знаків з пробілами.
Зв’язок: 096-643-39-79 (вайбер), 063-817-44-25 (телеграм), електронна пошта [email protected].
Мої професійні навики та знання:
1. Знання основ діловодства та документообігу.
2. Вміння працювати з базовими програмами MS Office (Excel, Power Point, Word, Outlook, Internet, Fine Reader), також з програмою для праці з перекладами TRADOS.
3. Грамотна усна та письмова мова.
4. Володіння оргтехнікою (факсимільний та копіювальний) апарати, сканер, принтер).
5. Мови: українська, російська - вільно.
Особисті якості:
1. Цілеспрямованість.
2. Відповідальність.
3. Комунікабельність.
4. Пунктуальність.
5. Ініціативність.
6. Стресостійкість.
7. Виконавчість.
8. Прагнення до розвитку та професійного зростання.