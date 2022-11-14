Доброго дня. Готова виконати Вашу роботу в найкоротші терміни. Буду рада співпраці. Звертайтесь.

Доброго дня. Мене звати Лідія. На даний момент я шукаю роботу оператором ПК у віддаленному форматі.

Розгляну будь-які ваші пропозиції щодо співпраці.

Оператором ПК працюю з 2009 року.

Тариф за набір тексту складає 30 грн. за 1000 знаків з пробілами.

Зв’язок: 096-643-39-79 (вайбер), 063-817-44-25 (телеграм), електронна пошта [email protected].

Мої професійні навики та знання:

1. Знання основ діловодства та документообігу.

2. Вміння працювати з базовими програмами MS Office (Excel, Power Point, Word, Outlook, Internet, Fine Reader), також з програмою для праці з перекладами TRADOS.

3. Грамотна усна та письмова мова.

4. Володіння оргтехнікою (факсимільний та копіювальний) апарати, сканер, принтер).

5. Мови: українська, російська - вільно.

Особисті якості:

1. Цілеспрямованість.

2. Відповідальність.

3. Комунікабельність.

4. Пунктуальність.

5. Ініціативність.

6. Стресостійкість.

7. Виконавчість.

8. Прагнення до розвитку та професійного зростання.