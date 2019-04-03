MamontWeb

Владимир MamontWeb

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Ekaterina-1989
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$4
10 баллов
6 лет назад
Контент-менеджер (Wordpress)
WordPress
Отличный заказчик. Задача понятная, оплата в срок.
Отличный исполнитель!
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