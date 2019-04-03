Отредактировать текст, оформить как реферат в ворд-формате. https://drive.google.com/file/d/1gvK7N-Pg8O5IIh9hBZKtt5GMGc2cF2Gu/view?usp=sharing
- Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Скачать видео в системе getcourseВидеомонтаж10 заявокЗакрыт5 лет назад
Создать РК в соцсетях. Качественно. При положительном результате работает долго и счастливо.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт5 лет назад
Создать рекламную компанию в ЯНДЕКС-ДИРЕКТе. Логопедия. Качественно!Контекстная реклама11 заявокЗакрыт6 лет назад
Создать рекламную компанию в ЯНДЕКС-ДИРЕКТе. Качественно. Недорого. Строительство.Контекстная реклама28 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать точную копию чужого лэндинга, натяжку на ВП, ПС+моб, редактируемые блоки из админки соответственно.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт6 лет назад
Создать рекламную компанию в ЯНДЕКС-ДИРЕКТе. Услуги. Новички или попробовать - мимо.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать дизайн сайта, услуги. Тем, кто только хочет попробовать себя, просьба не писать!Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Создание рекламной компании в ВКСоциальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Собрать контакты в ВК (id) в виде таблицы девушек с коротким каре/боб (длиньше нет, можно еще чуть короче). 4 руб за 1 контакт.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется развить группу в ВКСоциальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Для экспертной проверки и редактуры 50-ти текстов нужна помощь логопеда.Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт6 лет назад
Оформление 50-ти информационных статей на сайте. CMS - Wodpress. Оплата - 50 руб за одну оформленную статью.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать один баннер в разных разрешениях. За подробным ТЗ пишите в личку.Баннеры14 заявокЗакрыт7 лет назад
Для экспертной проверки и редактуры 50-ти медицинских текстов нужен врач.Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт7 лет назад