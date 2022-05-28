Mamoru_Lex

Исполнительность, качество, скорость

﻿Есть опыт работы с такими языками программирования как: Python, Java, C++, C#, Assembler и СУБД: Oracle, Postgres, MySql.

﻿Так же разработал расширение для сервиса 1С:Фреш. Само расширение было сделано в конфигураторе 1С, оно открывало веб-страницу нашего подразделения. Страницу также разрабатывал самостоятельно с использованием HTML, CSS3, JavaScript.

﻿Есть опыт верстки веб-страницы с использованием HTML, CSS3, JavaScript, Bootstrap.

﻿Готов помочь в решении ваших задач!