MamutovRiza

Риза Мамутов MamutovRizaMamutovRiza
Опыт работы
Главное Управление Пенсионного Фонда Украины
- Главный специалист управления автоматизированного и персонифицированного учета (23.10.07 - текущее)
Служба в Вооруженных силах Украины
- военнослужащий (13.11.06 – 11.07.07)
Симферопольское училище железнодорожного транспорта
- преподаватель информатики и математики (01.09.04-13.11.06)
образование
Крымский Государственный инженерно – педагогический университет
- факультет “Информатики”
- красный диплом
профессиональные навыки и знания Администратор: SUSE Linux 9, Windows Xp, 2003
Администрирование: баз данных на Oracle 10GR2, Oracle 9.2.0.4
знание программ: Delphi 7, Golden32, DBArtisant 8.5.4, KeepTool ER Diagrammer
Программирование: Packal, HTML, SQL, С++/C# (oсновы - начало)
публикации ряд научных статей в студенческие годы
участие в подготовке сборника
знание языков Немецкий
прочее Не курю, женат, имеются водительские права и личный автомобиль, возможны командировки.
Хобби – спорт, шахматы