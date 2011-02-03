MamutovRiza

Риза Мамутов MamutovRiza

 
39 летУкраина/Симферополь
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Ищу работу

Опыт работы

Главное Управление Пенсионного Фонда Украины

- Главный специалист управления автоматизированного и персонифицированного учета (23.10.07 - текущее)

Служба в Вооруженных силах Украины

- военнослужащий (13.11.06 – 11.07.07)

Симферопольское училище железнодорожного транспорта

- преподаватель информатики и математики (01.09.04-13.11.06)

образование

Крымский Государственный инженерно – педагогический университет

- факультет “Информатики”

- красный диплом

профессиональные навыки и знания Администратор: SUSE Linux 9, Windows Xp, 2003

Администрирование: баз данных на Oracle 10GR2, Oracle 9.2.0.4

знание программ: Delphi 7, Golden32, DBArtisant 8.5.4, KeepTool ER Diagrammer

Программирование: Packal, HTML, SQL, С++/C# (oсновы - начало)

публикации ряд научных статей в студенческие годы

участие в подготовке сборника

знание языков Немецкий

прочее Не курю, женат, имеются водительские права и личный автомобиль, возможны командировки.

Хобби – спорт, шахматы

OracleHTMLDelphiLinux