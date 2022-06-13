ManElizaveta

В 2020 году окончила Российский Новый Университет по направлению бизнес-технологии, специальность «Реклама и PR». Преддипломную практику проходила в рекламном агентстве «Пикчер» на позиции — помощник SMM-специалиста. Там и поняла, что нравится работать с соцсетями в целом и с контентом в частности.
В агентстве за год я выросла от копирайтера до руководителя креативного отдела. Люблю писать тексты, формировать стратегию ведения аккаунтов в соцсетях.
Чем я могу быть полезна:
- Напишу текст для сайта, блога, соцсетей: статья, пост, кейс.
- Помогу составить стратегию присутствия вашего бренда (коммерческого или личного) в соцсетях.
- Составлю рубрикатор и контент-план.
- Возьму аккаунт на ведение (контент-план, создание постов и сториз, постинг, аналитика и рекомендации).
- Займусь комьюнити-маркетингом: общение с подписчиками, массфолловинг, обработка комментариев.
- Сформирую визуал аккаунта.