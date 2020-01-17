ManInHighCastle

Профессиональный 2D, 3D аниматор

Моя специализация: Adobe After Effects, Cinema 4D. Также использую Photoshop и Illustrator. Знаю эти программы от начала и до конца, владею всеми крупными плагинами в идеале и могу выполнить любую задачу. Могу качественно сделать ваше видео.

Хотите убедиться в моих навыках? Загляните в моё портфолио, там также написана стоимость работ и что конкретно я выполнил в том или ином проекте.

Я всегда использую новейшие продукты, чтобы моя работа была качественнее и делалась быстрее. Моя цель - сделать качественный продукт для вас. Я делаю проекты так, что бы мне самому нравилось. Также уделяю много внимания деталям, которые и делают работу красивее и качественнее.

Всего доброго! Жду ваших откликов!