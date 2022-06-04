UX/UI ‍♀️ Web/UX/UI landing page 💪 Умения и навыки: Проектирование удобных веб-интерфейсов и мобильных приложений

Разработка сценариев пользователя

Разработка идей для интерфейса

Разработка информационной архитектуры

Юзабилити аудит и тестирование

Разработка прототипов

Разработка дизайна веб-интерфейсов

Создание Style Guide 📞 Контактные данные: email: [email protected] telegram: @valentinamanaeva﻿ linkedin.com  Инструменты: Figma, Photoshop, Illustrator Figma, Photoshop, Illustrator

Я против войны в Украине !