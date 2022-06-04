UX/UI
♀️ Web/UX/UI landing page
💪 Умения и навыки:
- Проектирование удобных веб-интерфейсов и мобильных приложений
- Разработка сценариев пользователя
- Разработка идей для интерфейса
- Разработка информационной архитектуры
- Юзабилити аудит и тестирование
- Разработка прототипов
- Разработка дизайна веб-интерфейсов
- Создание Style Guide
📞 Контактные данные:
email: [email protected]
telegram: @valentinamanaeva
Инструменты:
Figma, Photoshop, Illustrator
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Redesign Sella Website19 просмотров
- Handmade Shop - UX & UI case27 просмотров
- LandingPage - Mountain Adventure16 просмотров
- Shaits23 просмотра