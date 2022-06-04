Manaeva

Валентина Манаева Manaeva

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
UX/UI

‍♀️ Web/UX/UI landing page

💪 Умения и навыки:

  • Проектирование удобных веб-интерфейсов и мобильных приложений
  • Разработка сценариев пользователя
  • Разработка идей для интерфейса
  • Разработка информационной архитектуры
  • Юзабилити аудит и тестирование
  • Разработка прототипов
  • Разработка дизайна веб-интерфейсов
  • Создание Style Guide

📞 Контактные данные:

email: [email protected]

telegram: @valentinamanaeva﻿

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 Инструменты:

Figma, Photoshop, Illustrator

Портфолио