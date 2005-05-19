ManakovaViolett

SMM-специалист

Ищу людей для наработки портфолио, для ведения и продвижения аккаунтов/брендов и instagram

Моя цель выдвинуть ваш бренд на новый уровень благодаря:

-ведение профиля от и до

-анализ ЦА (целевая аудитория)

-рекламе (таргет, реклама у блогеров)

-комплексному разбору аккаунта (для того чтобы сделать его продающим)

-составление контент плана

-создание одностраничных сайтов

-любые дополнительные обязанности касающиеся Вашего блога (по договоренности)