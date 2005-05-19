ManakovaViolett

Виолетта Манакова ManakovaViolettManakovaViolett
18 летРоссия/Новосибирск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
SMM-специалист
Ищу людей для наработки портфолио, для ведения и продвижения аккаунтов/брендов и instagram
Моя цель выдвинуть ваш бренд на новый уровень благодаря:
-ведение профиля от и до
-анализ ЦА (целевая аудитория)
-рекламе (таргет, реклама у блогеров)
-комплексному разбору аккаунта (для того чтобы сделать его продающим)
-составление контент плана
-создание одностраничных сайтов
-любые дополнительные обязанности касающиеся Вашего блога (по договоренности)
Действие аккаунта приостановлено!