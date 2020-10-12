Любая работа под ваши требования
С 2010 по 2018 обучалась в музыкальной школе по специальности "Фортепиано".
2018-2020 активный член-корреспондент журналистского клуба "Лис", мои работы были неоднократно изданы в одноименной интернет-газете "Лис" и в печатных изданиях газеты "Муниципальный вестник".
В это же время занималась созданием и обработкой медаиконтента в киностудии "Новая Коряжма".
Являюсь постоянным участником конкурсов и мероприятий различного уровня (городского, районного, областного уровней).
Мои увлечения:
Игра на музыкальных инструментах (фортепиано, укулеле и гитара).
Съемка и монтаж видороликов.
Любительская запись и озвучка медиаконтента.
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