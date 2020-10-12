Любая работа под ваши требования

С 2010 по 2018 обучалась в музыкальной школе по специальности "Фортепиано".

2018-2020 активный член-корреспондент журналистского клуба "Лис", мои работы были неоднократно изданы в одноименной интернет-газете "Лис" и в печатных изданиях газеты "Муниципальный вестник".

В это же время занималась созданием и обработкой медаиконтента в киностудии "Новая Коряжма".

Являюсь постоянным участником конкурсов и мероприятий различного уровня (городского, районного, областного уровней).

Мои увлечения:

Игра на музыкальных инструментах (фортепиано, укулеле и гитара).

Съемка и монтаж видороликов.

Любительская запись и озвучка медиаконтента.