Имею высшее техническое образование.

Осуществляю как художественный (публицистика, культура и искусство, история, музыка), так и технический (судостроение, точные науки, инструкции) перевод с английского.

http://www.free-lance.ru/users/Rumpelstilzchen/viewproj.php?prjid=1002110

Готовлю статьи, рецензии, обзоры разной степени субъективности, посвященные музыке (современной, классической, джазовой, этнической, экспериментальной...)

http://www.free-lance.ru/users/Rumpelstilzchen/viewproj.php?prjid=999515

Есть опыт стихосложения на заказ