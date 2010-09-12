Дмитрий Постовалов MandolinplayerMandolinplayer
54 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Имею высшее техническое образование.
Осуществляю как художественный (публицистика, культура и искусство, история, музыка), так и технический (судостроение, точные науки, инструкции) перевод с английского.
http://www.free-lance.ru/users/Rumpelstilzchen/viewproj.php?prjid=1002110
Готовлю статьи, рецензии, обзоры разной степени субъективности, посвященные музыке (современной, классической, джазовой, этнической, экспериментальной...)
http://www.free-lance.ru/users/Rumpelstilzchen/viewproj.php?prjid=999515
Есть опыт стихосложения на заказ
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Портфолио
- Статьи о художниках182 просмотра
- Перевод фитнес-пособия173 просмотра
- Перевод психологического пособия152 просмотра
- Образец спонтанного стихотворчества147 просмотров
- Пресс-релиз к концерту Гленна Хьюза123 просмотра
- Вольные рецензии на CD224 просмотра
- Перевод книжки по рисованию роботов (фрагмент)167 просмотров
- Музыкальные новости (перевод с английского)174 просмотра
- Композит против алюминия251 просмотр