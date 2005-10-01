Владение программ Adobe Photoshop,Corel, OpenCart, Excel.

Опыт работы:

10/2010-2013 - менеджер интернет магазина, графический дизайнер

Функциональные обязанности:

- обновления остатков товара;

- полная выгрузка и загрузка товара на сайт;

- обработка фотографий;

-изготовление макетов на сайт, а так же на печатную продукцию (визитки, буклеты, постеры и т.д.)

Достижения:

- интернет-магазин развивается, каждый месяц прибавляет посетителей, покупателей;

- магазин с помощью рекламной продукции выглядит всегда стильно, информативно.

10/2005 – 10/2010 - менеджер по рекламе

Функциональные обязанности:

- поиск новых рекламодателей;

- оформление заявок;

- аренда рекламных плоскостей.

Достижения:

- клиентская база от 0 до 130;

Образование музыкальный работник в школьных и дошкольных учреждениях.

Профессиональные навыки:

- опытный пользователь ПК

- владение программ Adobe Photoshop,Corel, OpenCart, Excel.

Дополнительная информация:

- замужем;

- учитывая, несколько факторов, меня бы интересовала больше постоянная удаленная работа.