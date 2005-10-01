Опыт работы:
10/2010-2013 - менеджер интернет магазина, графический дизайнер
Функциональные обязанности:
- обновления остатков товара;
- полная выгрузка и загрузка товара на сайт;
- обработка фотографий;
-изготовление макетов на сайт, а так же на печатную продукцию (визитки, буклеты, постеры и т.д.)
Достижения:
- интернет-магазин развивается, каждый месяц прибавляет посетителей, покупателей;
- магазин с помощью рекламной продукции выглядит всегда стильно, информативно.
10/2005 – 10/2010 - менеджер по рекламе
Функциональные обязанности:
- поиск новых рекламодателей;
- оформление заявок;
- аренда рекламных плоскостей.
Достижения:
- клиентская база от 0 до 130;
Образование музыкальный работник в школьных и дошкольных учреждениях.
Профессиональные навыки:
- опытный пользователь ПК
- владение программ Adobe Photoshop,Corel, OpenCart, Excel.
Дополнительная информация:
- замужем;
- учитывая, несколько факторов, меня бы интересовала больше постоянная удаленная работа.